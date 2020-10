Gli effetti del calciomercato hanno sviluppi anche sulla lista dei convocati emanata da Fabrizio Castori per Chievo-Salernitana. Alla sfida di domani al Bentegodi non prenderanno parte Guido Guerrieri e Marco Migliorini. Il primo “paga” il rebus portieri ancora tutto da sciogliere. Il secondo invece è stato sacrificato sull’altare di una lista over ingolfata ed è anche chiaro indizio di mercato. A casa anche i calciatori ormai in lista di sbarco da giorni come Kalombo, Galeotafiore, Fella e Cernigoi.

Di seguito, la lista dei convocati di Castori:

PORTIERI: Belec, Micai, Russo;

DIFENSORI: Aya, Bogdan, Casasola, Curcio, Gyomber, Karo, Lopez, Veseli;

CENTROCAMPISTI: Capezzi, Di Tacchio, Iannoni, Kupisz, Lombardi, Schiavone;

ATTACCANTI: Cicerelli, Djuric, Giannetti, Gondo, Tutino.