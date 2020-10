Sono stati tantissimi gli attestati di vicinanza alla tifoseria granata arrivati in queste ore. Diverse tifoserie, infatti, hanno dimostrato solidarietà agli ultras della Salernitana, colpiti da provvedimenti daspo dopo l’irruzione in Tribuna durante l’amichevole Salernitana-Virtus Francavilla, dove avvenne anche il lancio di 150 palloni in segno di protesta contro il (multi)patron Claudio Lotito.

A Monopoli, gli ultras della Curva Nord biancoverde, appartenenti ai gruppi Army Korps Monopoli e Ultras 1993, hanno esposto uno striscione con su scritto: “Vicino ai diffidati, liberate la Salernitana”. Contenuto diverso, ma stessa vicinanza anche dalla Bari ultras, dove i pugliesi hanno affisso dinanzi al San Nicola il proprio messaggio di solidarietà ai fratelli granata. Così come hanno fatto ieri, durante la sfida Reggina-Pescara, gli ultras amaranto dinanzi alla propria sede del club. Solidarietà anche dagli ultras del VeneziaMestre (“Mai schiavi del vostro pallone, vicini alla Salerno ultras“) e da Gelsenkirchen (“Lotito vattene, libertà per i diffidati“, esposto dinanzi alla Nordkurve dello Schalke 04), oltre che da Andria, dove gli ultrà biancazzurri hanno scelto la via del web (tramite la propria pagina ufficiale) per dimostrare vicinanza alla tifoseria del cavalluccio marino.

Ecco le foto degli striscioni apparsi in queste ore: