L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la S.S. Lazio per l’acquisizione a titolo temporaneo del portiere classe ’97 Marius Adamonis, del centrocampista classe ’98 Patryk Dziczek e dell’attaccante classe ’99 André Anderson Pomilio Lima.

La Società comunica altresì di aver raggiunto l’accordo con l’U.S. Avellino 1912 per il trasferimento a titolo temporaneo dell’attaccante classe ’93 Giuseppe Fella.

Prima del gong il club granata ha raggiunto l’accordo con il Padova Calcio per l’acquisizione a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni sportive del difensore classe ’97 Joel Baraye e per la cessione a titolo temporaneo con obbligo di riscatto del difensore classe ’93 Felipe Curcio.

In mattinata ufficializzato l’arrivo in prestito dalla Roma del giovane Mirko Antenucci, mentre Jacopo Cernigoi è finito in prestito alla Juve Stabia.