Arriva il riconoscimento della Lega B per Gennaro Tutino. L’attaccante della Salernitana, protagonista al Bentegodi con meravigliosa girata valsa il momentaneo pari nel successo granata col Chievo, è stato inserito nella top-11 scelta dal campionato cadetto. Si tratta del secondo attestato per un calciatore dei campani: nella prima giornata venne premiato Tiago Casasola, autore del gol del pari con la Reggina all’Arechi.

Tutino è stato inserito in un 4-4-2 con Brignoli dell’Empoli tra i pali. In difesa spazio a Mogos del Chievo, a segno proprio contro la Salernitana complice l’errore di Belec, Salamon della Spal, Cappelletti del Vicenza e Liotti della Reggina in difesa. Centrocampo grandi firme con Menez (Reggina), D’Urso (Cittadella), Mancosu (Lecce) e Buonaiuto (Cremonese). Davanti il tandem Tutino – Tsadjout del Cittadella, autentica sorpresa di questo avvio di campionato.