Un workshop per osservatore calcistico. Questo l’evento organizzato in sinergia dal CSI e dalla polisportiva Salerno Guiscards, in programma il prossimo 24 ottobre alle ore 15,00, presso la sede del CSI di Salerno, sita sul Lungomare Clemente Tafuri. Il workshop, che sarà diretto dal relatore Alessio Romano, avvocato e osservatore calcistico professionista, reduce da un’esperienza con il Cagliari, è rivolto ad aspiranti osservatori calcistici, allenatori, dirigenti, o semplici appassionati di calcio.

Diverse le tematiche che saranno trattate, che fanno parte della teoria e della metodologia dello scouting, tra le quali osservazione, analisi, valutazione e archiviazione.

“L’incontro avrà una durata di circa 4 ore, non si pone l’obiettivo di sostituirsi al corso che viene svolto a Coverciano, ma può considerarsi una sorta di introduzione a quel tipo di percorso – dichiara Alessio Romano, osservatore territoriale in Campania per il Cagliari Calcio-, è inoltre mirato anche a chi si trova nel mondo dei dilettanti, ecasomai non puòpartecipare per costi e tempi al corso principali. Si daranno nozioni di base, informazioni utili per avvicinarsi, un domani, anche al mondo del professionismo”.