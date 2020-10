Una Salernitana sempre più internazionale. Sono cinque i granata in giro per l’Europa, impegnati con le rispettive nazionali. Ieri Antreas Karo ha disputato da titolare 63 minuti nella sconfitta del Cipro con la Repubblica Ceca. Novanta minuti invece per Vid Belec: l’estremo difensore granata ha difeso i pali della Slovenia nell’agevole successo per 4-0 contro il San Marino dell’ex granata Varrella. Sfida rinviata per Veseli e per la sua Albania: il match in programma con l’Armenia è stata rinviata per la guerra tra gli armeni e l’Azerbaigian.

Questa sera in campo Gyomber con la Slovenia e Djuric con la Bosnia, entrambi con fischio d’inizio alle 20:45 per i rispettivi match di qualificazione ai prossimi Europei.