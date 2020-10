Ricorrenza importante per il tifo granata. Oggi, infatti, compie trent’anni la Nuova Guardia, storico gruppo ultras della zona orientale di Salerno.

Stanotte, gli ultras della tigre (simbolo che rappresenta i ragazzi di Pastena sin dal 1990) hanno affisso sulla propria “lavagna” cittadina un messaggio per onorare il trentesimo anniversario: “8 ottobre 1990 – 8 ottobre 2020: oggi come ieri, da 30 anni orgogliosi e fieri“. Un traguardo importante per un gruppo che da 30 anni accompagna la Salernitana, in casa come in trasferta, e che ha fatto della militanza sui gradoni il proprio ideale di vita.

Trent’anni fa, partirono in 15 per questa nuova avventura, dopo aver già sostenuto la casacca granata sui gradoni del “vecchio” Donato Vestuti. Da allora, la NG si è consolidata ed ha rappresentato un punto fermo della Sud dell’Arechi, portando in alto il proprio vessillo senza mai mollare, resistendo al tempo, ai cambiamenti ed alla repressione attuata nei confronti del mondo del tifo.

Gli ultras del quartiere Pastena, inoltre, sono stati tra i promotori (insieme a Nucleo Storico, Frangia Kaotika, Igus e Prigionieri di una Fede) del progetto unitario “Salerno“, un direttivo che ha scelto come striscione unico il nome della città e come icona il volto di Carmine Rinaldi, al secolo “il Siberiano”, figura importantissima della Granata South Force e della Curva Sud del passato. “Provate a fermarci…senza risultato“, scrissero l’8 ottobre di qualche anno fa su uno striscione che celebrava il proprio compleanno. Ed oggi sono ancora lì, pronti a continuare, nonostante il periodo di emergenza sanitaria che ha “svuotato” i gradoni. Trent’anni da ultras.