Continuano gli impegni internazionali per i calciatori della Salernitana. Dopo Belec e Karo (clicca Qui per il resoconto dei loro impegni), ieri a scendere in campo sono stati Milan Djuric e Norbert Gyomber. Per il bomber di Tuzla, di nuovo con la Bosnia due anni dopo l’ultima volta, solo panchina nella sfida di qualificazione agli Europei con l’Irlanda del Nord persa ai rigori. Lotteria che ha visto sorridere Gyomber: lo slovacco, entrato in campo nel secondo tempo supplementare, ha battuto l’Irlanda e si giocherà l’accesso ai prossimi campionati continentali il 12 novembre contro l’Irlanda del Nord.

