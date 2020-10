Scenderanno in campo quest’oggi quattro calciatori della Salernitana impegnati con le rispettive Nazionali per le sfide di Nations League. Dopo il pari di Karo ieri con il suo Cipro, ad aprire il programma sarà Veseli, impegnato alle 18 con la sua Albania in Lituania. Alle 20:45 invece in campo anche Djuric e Belec: il centravanti sfiderà con la sua Bosnia farà visita alla Polonia mentre l’estremo difensore incrocerà le lame con la Moldavia. Stesso orario anche per Gyomber: lo slovacco, scosso dai casi di positività riscontrati all’interno della sua nazionale, scenderà in campo con Isreaele

