Novità per Sampdoria-Salernitana. La sfida valevole per il terzo turno eliminatorio di Coppa Italia non si disputerà più martedì 27 ottobre alle ore 17 bensì alle ore 14. Ad annunciare la modifica del fischio d’inizio la Lega Serie A. Il match sarà visibile in chiaro sulle reti Rai Sport.

