Il parco commerciale Le Cinque Porte si prepara ad aprire al pubblico completamente commercializzato. Un’apertura che rappresenta una forte spinta di ottimismo per il futuro del commercio e della grande distribuzione organizzata.

Il parco si sviluppa su una area di 17.000 mq complessivamente distribuiti fra nove medie superfici di cui una alimentare, due ristorazioni ed un esercizio di vicinato: con questi numeri Le Cinque Porte si candida ad essere il più grande parco commerciale della provincia di Salerno. Il taglio del nastro è previsto il 15 ottobre 2020.

Dove si trova? Localizzato a Nord di Salerno, nel territorio di Fisciano – comune già sede del campus dell’Università degli studi di Salerno e confinante con il secondo punto vendita IKEA della regione Campania, il Parco Le Cinque Porte ha una posizione commerciale strategica per i flussi provenienti dalla popolosa area a nord di Salerno e dai comuni

della provincia di Avellino confinanti ad Est.

Le attività commerciali – Le insegne che taglieranno il nastro sono di primaria rilevanza: per il settore alimentare, il Supermercato Sole 365, per l’abbigliamento e calzature GLOBO, KIK, TERRANOVA, CALLIOPE e OVS KIDS. Per la ristorazione MC DONALD’S e SAPORITO, per il settore casalinghi e generi vari HAPPYCASA e ARTECASA. Sarà presente inoltre,

il primo store ARCAPLANET in provincia di Salerno. Per il settore elettronica è stato commercializzato uno store UNIEURO.

La gestione – Sogeprim Real Estate, ha svolto l’attività di commercializzazione e si appresta a gestire il parco commerciale su incarico diretto della proprietà. Promotore di questa importante iniziativa immobiliare commerciale è il Gruppo Moccia, con la società Moccia spa di Bracigliano (Sa), già leader nella provincia di Salerno, per la gestione di negozi della media distribuzione food e non food.