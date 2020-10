Nuovo rinvio. Salernitana-Pisa si disputerà verosimilmente senza pubblico. Nonostante il Dpcm del Governo che ha dato il via libera ad un massimo di 1000 spettatori per le sfide nei campionati professionistici, il club granata ieri ha comunicato di essere ancora in attesa del via libera della Regione Campania. I tempi ristretti non permetterebbero nè l’apertura dei cancelli per gli spettatori su invito che la possibilità di indire una prevendita. Possibile dunque che la riapertura dell’Arechi slitti a settimana prossima, quando sabato 24 ottobre la Salernitana ospiterà l’Ascoli.

Correlati