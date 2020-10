Trent’anni di passione granata, d’amore per la storia della propria città, di rispetto per i valori d’aggregazione e amicizia che sono stati da sempre i principi fondanti della vita del gruppo. Oggi i Viking Guerrieri Salerno festeggiano un compleanno speciale, e anche se mancheranno le celebrazioni del caso, impossibili al tempo del Covid, nella loro mente scorreranno le immagini di un percorso denso d’emozioni. Tre decenni “Sullo stesso drakkar”, come il titolo del libro celebrativo realizzato lo scorso 19 giugno, nel giorno del compleanno numero 101 della Salernitana. Trent’anni da quella domenica pomeriggio di Salernitana-Cremonese in serie B quando, nello stesso giorno, nacquero i Viking e i Guerrieri, due entità distinte che si sarebbero poi unite per arricchire un’avventura che continua con i sentimenti di sempre, e con Gennaro Isoldi e Marcello Santoro in campo ora come allora. Una famiglia nello spirito, con una “casa Viking” come sede, e un solo desiderio da coronare: tornare a macinare chilometri in giro per l’Italia. Nel nome d’un ideale che non invecchia. Neppure trent’anni dopo.

(d.c.)

(pubblicato sul quotidiano “La Città” del 15/10/2020)

Nella fotogallery, lo striscione esposto ieri a Torrione nei pressi della sede del club, per festeggiare il trentesimo compleanno: