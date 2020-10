Un test probante. Salernitana-Pisa sa di esame importante per la compagine di Fabrizio Castori. All’Arechi i granata vogliono dare continuità al successo ottenuto sul Chievo prima della sosta per le nazionali. Di fronte però ci sarà il Pisa bramoso di centrare il primo successo in campionato.

Per la sfida che aprirà un faticoso tour de force per la squadra granata, Fabrizio Castori riparte dal 4-4-2. Davanti a Belec, Gyomber e Aya guideranno la difesa con Casasola e Lopez sulle fasce. In mezzo al campo Capezzi dovrebbe vincere il ballottaggio con Schiavone e affiancherà Di Tacchio. Sugli esterni Cicerelli e Kupisz, favorito su Lombardi, entrambi con il compito di attivare il tandem Djuric-Tutino.

“Solidità ed intensità”. Con queste parole Castori ha identificato il Pisa di D’Angelo. I toscani arrivano all’Arechi con i dubbi Varnier, Loria e Marin, ancora in forse a causa degli impegni con le rispettive Under 21 e in attesa del via libera delle autorità sanitarie. D’Angelo dovrebbe riaffidarsi al 4-3-1-2 con l’ex Soddimo ad innescare il tandem offensivo Vido-Marconi.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SALERNITANA (4-4-2): Belec; Casasola, Aya, Gyomber, Lopez; Kupisz, Capezzi, Di Tacchio, Cicerelli; Tutino, Djuric.

In panchina: Adamonis, Karo, Veseli, Baraye, Iannoni, Schiavone, Dziczek, Lombardi, Barone, Antonucci, A.Anderson, Giannetti. Allenatore: Castori.

PISA (4-3-1-2): Perilli; Pisano, Benedetti, Caracciolo, Lisi; Mazzitelli, De Vitis, Gucher; Soddimo; Vido, Marconi.

In panchina: Kucich, Belli, Meroni, Birindelli, Fischer, Marin, Quaini, Siega, Palombi, Masucci, Sibilli, Alberti,. Allenatore: De Angelis.

ARBITRO: Ghersini di Genova. ASSISTENTI: Imperiale-Rossi. QUARTO UOMO: Maggioni.