Il Coronavirus stravolge il programma di serie B. Le positività riscontrate all’intero dei gruppi squadra di Entella e Frosinone ha costretto le due società a chiedere lo slittamento dei rispettivi match, originariamente in programma alle ore 14, in attesa dell’esito del nuovo ciclo di tamponi. Pertanto Entella-Reggina inizierà alle ore 15 mentre Frosinone-Ascoli prenderà il via alle ore 19.

