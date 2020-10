Il Pisa ha annunciato la positività di Leonardo Loria al Covid-19. Il portiere era stato convocato dall’Under 21, nei giorni scorsi decimato dai tanti casi di contagio. “Il Pisa Sporting Club comunica che il calciatore Leonardo Loria, terminata la fase di ritiro con la Nazionale Under 21 si è sottoposto individualmente a tampone di controllo ed è risultato positivo al Covid-19 – si legge nella nota -. Il calciatore, che risulta essere asintomatico, non ha potuto quindi riaggregarsi al Gruppo Squadra nerazzurro ed è stato immediatamente sottoposto alle misure preventive prescritte dalle normative sanitarie in vigore. Stesso percorso individuale è stato seguito dai calciatori Marco Varnier e Marius Marin. Entrambi, risultati negativi a due tamponi di controllo, potranno riaggregarsi regolarmente al Gruppo Squadra nerazzurro.”

Nessun rischio per la Salernitana dunque. Loria, al pari di Varinier e Marin, non erano partiti per Salerno perchè in isolamento e in attesa dell’esito del tampone che per l’estremo difensore è risultato positivo.