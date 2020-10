Un comunicato ufficiale per spazzare via tutti i dubbi sui dilettanti. La Figc Campania ha ufficializzato quali saranno le categorie che potranno continuare le proprie attività. Il Dpcm del Governo aveva creato non poca confusione tra gli sportivi sulle categoria considerate di carattere nazionale e regionale. La delegazione campana ha ufficializzato che a scendere in campo regolarmente saranno le categorie che vanno dall’Eccellenza alla Seconda Categoria. Conferme anche per il Calcio a Cinque per le serie C e D, incluse le categorie femminili.

Restano sospesi i campionati di Terza Categoria, di carattere provinciale, e le attività amatoriali.