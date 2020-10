Il Coronavirus continua a spaventare il campionato di serie B. Nel pomeriggio la Reggiana ha comunicato la positività di ben sei elementi appartenenti al “Gruppo Squadra”. Al momento la sfida con l’Ascoli di domani non è a rischio. Di seguito, il comunicato del club emiliano. “AC Reggiana informa che in seguito agli esami effettuati in data 18/10 e agli accertamenti svolti nella mattinata di oggi sei componenti del gruppo squadra – tre calciatori e tre uomini dello staff tecnico – sono risultati positivi al Covid-19. I tesserati stanno bene e sono tutti asintomatici. Continuerà su di loro un’attività di monitoraggio da parte dello staff sanitario granata. In seguito ai casi di positività, la parte restante del gruppo squadra è stata sottoposta a ulteriori controlli che hanno avuto tutti un esito negativo”.

