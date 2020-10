Momento magico per Gennaro Tutino. L’attaccante della Salernitana, autore di tre gol in altrettante sfide, è stato premiato dalla Lega B. La doppietta da applausi con il Pisa ha permesso all’ex punta del Napoli di ricevere il premio di Mvp della terza giornata del campionato cadetto. Prima la bravura nel concretizzare in rete l’assist di Belec, poi il diagonale chirurgico in contropiede: Tutino continua a mostrare sprazzi del suo talento e intanto la serie B lo premia.

