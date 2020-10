Continuare a sognare. Vicenza-Salernitana è il primo turno infrasettimanale della serie B. Al Romeo Menti, la squadra di Fabrizio Castori va alla ricerca del terzo successo consecutivo per continuare la sua corsa in vetta al campionato. Il tecnico granata ripartirà dal 4-4-2 con due novità di formazione. Schiavone dovrebbe rilevare Capezzi, Kupisz farà rifiatare Lombardi. Poi, davanti a Belec, Aya e Gyomber agiranno al centro della difesa completata da Casasola e Lopez, quest’ultimo in ballottaggio con Veseli. A centrocampo, detto di Kupisz e Schiavone, Cicerelli e Di Tacchio verranno riconfermati al pari della coppia gol Tutino-Djuric.

Nel Vicenza Di Carlo ripartirà dal 4-4-2 e pensa di lanciare dal primo minuto Lamin Jallow. Il gambiano ha voglia di rivalsa dopo l’addio alla Salernitana. In coppia con l’attaccante africano, a causa dell’indisponibilità di Meggiorini, ci sarà Marotta. Solo panchina per Longo e per l’altro ex Nalini.

LE PROBABILI FORMAZIONI

VICENZA (4-4-2): Grandi; Bruscagin, Padella, Cappelletti, Beruatto; Vandeputte, Cinelli, Pontisso, Dalmonte; Marotta, Jallow.

In panchina: Perina, Barlocco, Bizzotto, Pasini, Da Riva, Rigoni, Zonta, Giacomelli, Gori, Guerra, Longo, Nalini. Allenatore: Di Carlo.

SALERNITANA (4-4-2): Belec; Casasola, Aya, Gyomber, Lopez; Kupisz, Schiavone, Di Tacchio, Cicerelli; Tutino, Djuric.

In panchina: Adamonis, Veseli, Karo, Mantovani, Baraye, Capezzi, Dziczek, Iannoni, Lombardi, Antonucci, Anderson, Giannetti. Allenatore: Castori.

ARBITRO: Lorenzo Illuzzi di Molfetta. ASSISTENTI: Andrea Tardino-Fabio Schirru. QUARTO UOMO: Alessandro Prontera.