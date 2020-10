“Non so se si arriverà alla fine del campionato”. Vincenzo Spadafora lancia l’allarme. Il Ministro per lo Sport ai microfoni di La7 ha fatto trasparire tutta la sua preoccupazione sull’evoluzione dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19 in Italia. Una situazione che rischia di inghiottire anche il mondo del calcio. “Se il campionato ce la può fare? Sì, ma non so se ce la farà ad arrivare fino in fondo. È una situazione particolare, di questo deve essere consapevole la Lega di A e iniziare a pensare ad un piano B e C”.

