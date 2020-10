Si tiene stretto il pari Fabrizio Castori. Vicenza-Salernitana 1-1 permette alla squadra granata di continuare la sua marcia da imbattuta nel campionato cadetto, con la classifica che parla di otto punti in quattro gare. Bilancio più che positivo. “Non sempre si può vincere, magari lo si potesse fare sempre. Abbiamo fatto una buona partita contro un avversario agguerrito, in una sfida dai ritmi alti e continui contropiedi, a dimostrazione che la squadra sta bene fisicamente. Quando corri tanto poi è normale che venga meno un po’ di lucidità. Dispiace per il gol subito sugli sviluppi del calcio d’angolo”.

Castori ha anche aggiornato tutti sulle condizioni di Cristiano Lombardi, uscito anzitempo per un nuovo infortunio muscolare. “Purtroppo si è fermato. Con il Pisa la staffetta era preventivata per permettergli di prendere ritmo e acquisire minutaggio. Speravo potesse farne sessanta oggi e invece è venuto meno”.