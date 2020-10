Clamoroso quanto successo in Ascoli-Reggiana. Nei minuti di recupero l’attaccante emiliano Kargbo era riuscito a siglare il gol del pari compiendo un’incredibile rimonta. Tutto però vanificato dalla decisione del guardialinee che alza la bandierina. L’arbitro Francesco Meraviglia si è preso qualche secondo prima di confermare la decisione ma nel farlo ha mimato il gesto del Var tra lo stupore dei difensori dell’Ascoli. La tecnologia in campo infatti non è ancora presente nel campionato cadetto, bensì allo studio con la speranza di un’introduzione nel girone di ritorno

