Salernitana-Ascoli è il test della verità. Lo sa bene Fabrizio Castori per la sfida dell’Arechi si affida ai fedelissimi di questa prima parte di stagione. L’unica novità in difesa: Lopez non ha smaltito le fatiche dei tanti turni ravvicinati e lascia la maglia da titolare a Veseli. A centrocampo Schiavone vince il ballottaggio con Capezzi. In attacco conferme per Tutino e Djuric, con Gondo solo in tribuna.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

SALERNITANA (4-4-2): Belec; Casasola, Aya, Gyomber, Veseli; Kupisz, Schiavone, Di Tacchio, Cicerelli, Djuric, Tutino.

In panchina. Adamonis, Mantovani, Capezzi, Karo, Iannoni, Anderson, Dziczek, Giannetti, Lopez, Antonucci, Baraye. Allenatore. Castori

ASCOLI (4-2-3-1): Leali; Pucino, Brosco, Avlonitis, Kragl; Cavion, Saric; Tupta, Sabiri, Pierini; Bajic.

In panchina. Sarr, Ndiaye, Corbo, Ghazoini, Cangiano, Donis, Matos, Gerbo, Spendlhofer, Sini, Lico, Chiricò. Allenatore: Bertotto