Vincere per volare in alto. Salernitana-Ascoli è esame della verità per la squadra granata. Fabrizio Castori vuole continuare la sua striscia d’imbattibilità e migliorare il suo rendimento in granata, superando sè stesso: nel 2008-2009 la prima sconfitta arrivò alla quinta giornata, per mano della Triestina.

Per la sfida dell’Arechi, il trainer di Tolentino si affiderà al 4-4-2, con un solo possibile cambio di formazione: a centrocampo Capezzi dovrebbe rilevare Schiavone e far coppia con Di Tacchio. Poi, davanti a Belec, in difesa conferme per Aya e Gyomber al centro, con Casasola e Lopez sulle fasce. A centrocampo, Cicerelli e Kupisz saranno gli esterni. In avanti si ripartirà dal tandem Djuric-Tutino. Out tra i convocati Bogdan e Lombardi, mentre c’è Gondo.

L’Ascoli arriva all’Arechi con il vento in poppa dopo il primo successo in stagione ottenuto sulla Reggiana. Bertotto confermerà il 4-2-3-1, con Sabiri, ex obiettivo granata, a guidare la trequarti alle spalle di Bajic.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

SALERNITANA: (4-4-2): Belec; Casasola, Aya, Gyomber, Lopez; Kupisz, Capezzi, Di Tacchio, Cicerelli; Tutino, Djuric.

In panchina: Adamonis, Baraye, Karo, Mantovani, Veseli, Anderson, Dziczek, Schiavone, Barone, Antonucci, Giannetti, Gondo. Allenatore: Castori

ASCOLI (4-2-3-1): Leali; Pucino, Brosco, Avlonitis, Kragl; Cavion, Saric; Tupta, Sabiri, Pierini; Bajic.

In panchina: Sarr, Ndiaye, Corbo, Sini, Ghazoini, Spendlhofer, Lico, Donis, Gerbo, Matos, Cangiano, Chiricò. Allenatore: Bertotto.

ARBITRO: Giua di Olbia. ASSISTENTI: Vecchi-Della Croce. QUARTO UOMO: Massimi.