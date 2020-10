“L’U.S. Lecce comunica che, a seguito dell’ultimo ciclo di test molecolari effettuati nel pomeriggio di ieri, sono risultati positivi al Covid-19 un calciatore e un componente dello staff. I soggetti sono stati immediatamente isolati e sono state attivate tutte le procedure previste dalle vigenti normative e protocolli sanitari“.

Con questo comunicato del club salentino, il Lecce ha reso noto le positività al Covid-19 riscontrate all’interno del gruppo squadra. La truppa di Corini è da ieri in ritiro a Rende, lì dove stamattina verrà sottoposta ad un nuovo ciclo di tamponi. Possibile che la partita, in programma alle 15, venga posticipata di qualche ora in attesa di avere i risultati dei test. Altrimenti, in caso di nuove positività, la gara potrebbe essere rinviata. Cosenza-Lecce potrebbe essere così il terzo match non disputato in questo weekend dopo Reggiana-Cittadella e Entella-Venezia.