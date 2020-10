Sampdoria-Salernitana vale un posto al quarto turno di Coppa Italia. Alla sfida del Ferraris però Fabrizio Castori ci arriva senza grande assilli, tenendo alta la concentrazione ma pensando soprattutto al campionato. Così, la sfida con la Samp, diventa un palcoscenico importante per i calciatori meno utilizzati, alla ricerca di una chance dal primo minuto.

“Domani farò delle rotazioni perché veniamo da tre partite in una settimana e sabato la squadra ha speso tante energie su un campo molto pesante. Darò spazio a chi ha giocato meno in questo inizio di stagione perché i ragazzi meritano di avere questa occasione. Sarà una partita da vivere con serenità ed un buon test per dare minutaggio a chi ne ha bisogno”. Queste le parole del mister Fabrizio Castori alla vigilia di Sampdoria – Salernitana, rilasciate al sito ufficiale del club.

Il mister ha quindi concluso: “La gara di domani sarà una bella vetrina ed anche un premio per la squadra. Dobbiamo giocarcela con spensieratezza, provando a fare del nostro meglio. Sono molto contento della crescita della squadra e credo che abbia ancora ampi margini di miglioramento”.