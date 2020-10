Claudio Ranieri preannuncia una rivoluzione di formazione. Alla vigilia di Sampdoria-Salernitana, sfida valida per il terzo turno di Coppa Italia, il tecnico doriano annuncia un ampio turnover. “La Salernitana è seconda in classifica in Serie B, sta facendo molto bene – afferma il mister-. Sarà l’occasione per dare una chance a quei ragazzi che si stanno impegnando tantissimo in allenamento ma fino a questo momento hanno giocato meno. Potrei giocare con chi mi ha dato certezze in queste ultimi partite ma mi aspetto delle risposte importanti dal resto del gruppo. Tantissimi anni fa ho vinto la Coppa Italia e anche la Supercoppa Italiana, ci tengo ad andare avanti in questa competizione”.

