Onorare la Coppa Italia. Sampdoria-Salernitana è sfida dal pronostico scontato. Nel terzo turno di Coppa Italia, la squadra di Fabrizio Castori scende in campo al Ferraris per provare l’impresa. Il tecnico di Tolentino va per l’ampio turnover, rivoluzionando la sua formazione: nel 4-4-2 conferme solo per Belec, Gyomber, Casasola e Kupisz e dal primo minuto. Poi spazio a Karo e Mantovani in difesa, centrocampo nuovo di zecca con Dziczek-Capezzi. Davanti spazio al tandem Andrè Anderson-Giannetti.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

SAMPDORIA (4-3-1-2): Letica; Rocha, Ferrrari, Colley, Regini; Leris, Adrien Silva, Askildsen; Verre; Keita Balde, La Gumina. Allenatore: Ranieri.

SALERNITANA (4-4-2): Belec; Karo, Mantovani, Gyomber, Lopez, Casasola, Dziczek, Capezzi, Kupisz; Anderson, Giannetti.