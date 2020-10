Sampdoria-Salernitana vale un posto al quarto turno di Coppa Italia. Alla sfida del Ferraris però Fabrizio Castori ci arriva senza grande assilli, tenendo alta la concentrazione ma pensando soprattutto al campionato. Per la sfida in programma oggi alle ore 14, in diretta su Rai Sport, Castori attuerà un ampissimo turnover. Si ripartirà dal 4-4-2 pronto a declinarsi in un 5-3-2 molto compatto. Davanti a Belec, da destra a sinistra spazio a Karo, Mantovani, Gyomber, Veseli e Lopez. A centrocampo Kupisz stringerà i denti e comporrà il terzetto di centrocampo con Dziczek e Capezzi. In attacco spazio a Andrè Anderson e Giannetti. Tante novità anche nella Sampdoria, pronta ad affidarsi a Keità Baldè, alle spalle del tandem Verre-La Gumina.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

SAMPDORIA (4-4-1-1): Letica; Rocha, Ferrari, Colley, Regini; Leris, Askildsen, Silva, Baldè; Verre; La Gumina.

In panchina: Audero, Ravaglia, Bereszynski, Yoshida, Augello, Ekdal, Thorsby, Jankto, Ramirez, Quagliarella, Damsgaard. Allenatore: Ranieri

SALERNITANA (4-4-2): Belec; Karo, Mantovani, Gyomber, Veseli; Kupisz, Dziczek, Capezzi, Lopez; Anderson, Giannetti.

In panchina: Adamonis, Guerrieri, Aya, Baraye, Casasola, Iannoni, Schiavone, Antonucci, Barone, Djuric, Tutino. Allenatore: Castori

ARBITRO: Prontera di Bologna. ASSISTENTI: Avalos-Rossi. QUARTO UOMO: Di Graci.