Tirati inaspettatamente in ballo nei giorni scorsi, dopo le proteste andate in scena in città a seguito del nuovo Dpcm e delle dichiarazioni del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, su un possibile nuovo lockdown generale, i supporters della Salernitana hanno deciso di prendere ufficialmente posizione.

Con un comunicato diffuso sul web nella serata di ieri, tramite la propria pagina social “A difesa della nostra città“, gli ultras appartenenti al Direttivo Salerno hanno preso le distanze dalle voci rimbalzate nei giorni scorsi circa presunte “infiltrazioni” nei disordini cittadini, specificando il proprio ruolo all’interno del contesto di questa emergenza sanitaria che ha creato – e sta creando ancora – enormi disagi sotto tutti i punti di vista. Gli ultras della Curva Sud Siberiano, che storicamente non hanno mai avuto alcun legame con la politica ed anzi hanno spesso ribadito la propria posizione apartitica e apolitica sui gradoni, hanno voluto chiarire nel comunicato alcuni concetti fondamentali, per sgombrare il campo da pericolose illazioni. Innanzitutto, è stato ricordato l’impegno profuso dagli ultras salernitani sette mesi fa, quando per far fronte all’emergenza sanitaria che si stava facendo largo in tutto il Paese, loro prima di tutti, decisero d’affiancare il nosocomio cittadino, raccogliendo circa 6mila euro (gestiti autonomamente dalla Tesoreria dell’A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona) per l’acquisto di dispositivi di protezione ai sanitari in un momento particolarmente delicato. Poi, gli ultras dell’ippocampo hanno anche voluto esprimere la propria vicinanza a tutti quei concittadini che stanno vivendo momenti poco felici, a causa degli effetti devastanti che questo virus ha causato anche sotto l’aspetto economico, con regole rigide da rispettare e chiusure anticipate delle attività.

Di seguito, ecco la nota integrale diramata dagli ultras della Salernitana:

Cosa significa essere ultras?

Essere ULTRAS significa essere a difesa della città, in ogni Suo aspetto e sfaccettatura.

Essere ULTRAS significa SOLIDARIETA’, significa SACRIFICIO, significa aiutare gli altri.

Chi siamo Noi?

Noi siamo quelli che non puoi etichettare, quelli che qualche giornalista incapace cerca di vedere ovunque ed in ogni situazione.

Noi siamo quelli che durante il lockdown non hanno esitato ad aiutare chi aveva bisogno, i più deboli, gli ospedali cittadini, mettendo anche a repentaglio la propria incolumità consegnando beni di prima necessità a chi ne aveva bisogno.

Noi siamo padri di famiglia, siamo lavoratori, siamo parte di un popolo che sta soffrendo a causa di una pandemia mondiale acuita da situazioni di vera e propria sofferenza anche economica.

Siamo quelli che nei momenti di difficoltà cercano di trovare spunto nei valori in cui credono per offrire un contributo tangibile alla propria comunità.

L’estrema confusione che regna in questi momenti, la gravissima difficoltà economica in cui versano tutti e le attività economiche della nostra città ci impongono di lanciare un appello.

In tempi così difficili per il commercio, è fondamentale il supporto e l’aiuto di tutti.

Più volte abbiamo sentito dire CE LA FAREMO, ANDRA’ TUTTO BENE, PASSERA’, bene ne SIAMO CERTI.

Ma ora è il momento dei fatti concreti ed è necessario contribuire ad aiutare le attività della nostra città.

I nostri acquisti, facciamoli dal commerciante e non su internet, evitiamo per un po’ di tempo acquisti su internet presso tutti i siti di qualsiasi natura. Rispettando le norme anti-Covid, consumiamo al bar per quanto possibile, sosteniamo le attività che offrono cibi da asporto o entrando nei locali della ristorazione che offrono estrema sicurezza in termini di distanziamento.

Una piccola attenzione che può fare la differenza, perché se le attività commerciali della nostra città chiudono è una sconfitta per tutti NOI.

A dispetto di quanto si legge sui quotidiani locali e nazionali in queste poche righe è concentrato l’essenza dell’essere Ultras. Che sia di monito a chi pensa di poter strumentalizzare il nostro modo di essere e di apparire cercando di creare associazioni con fatti e situazioni a noi distanti.

NON MOLLIAMO

DIRETTIVO SALERNO

foto principale dell’articolo: foto di repertorio (Ascoli-Salernitana del febbraio 2019)