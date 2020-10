Il Coronavirus fa capolino anche in casa Lazio. Dopo le tante esclusioni in Champions League per la sfida con il Club Brugge, i tamponi effettuati ieri hanno riscontrate alcune positività. Il club biancoceleste ha preferito non rivelare i nomi, facile pensare a Immobile soprattutto le stories pubblicate dalla moglie del calciatore, mentre nella giornata di oggi verranno effettuato nuovi esami per capire chi sarà disponibile per la sfida con il Torino.

Di seguito il comunicato della Lazio.

“La S.S. Lazio comunica che dagli accertamenti di ieri, venerdì 30/10, sono risultati positivi ai tamponi molecolari alcuni componenti del gruppo squadra. Sulla base di tali risultati l’intera squadra ripeterà i controlli in data odierna al fine di individuare i calciatori impiegabili nella gara di domani tra Torino e Lazio. I soggetti risultati positivi sono stati posti in isolamento domiciliare mentre la squadra osserverà un periodo di quarantena sotto sorveglianza attiva da parte dello staff medico”.