S’infittisce il mistero intorno a Salernitana-Reggiana. La squadra emiliana, dopo i tamponi effettuati nella serata di ieri, ha lasciato vuoto il treno Italo prenotato questa mattina per raggiungere Salerno. La mancata trasferta dovrebbe quindi permettere alla Salernitana di spingersi verso il 3-0 a tavolino, a causa del jolly stagionale già giocato dalla Reggiana per la mancata sfida con il Cittadella.

Ma attenzione alle possibilità novità delle ultime ore: la Reggiana confida in un rinvio previsto dal regolamento di 24 ore per sottoporre i calciatori nuovamente a tampone. Si spera in qualche nuova negatività per recuperare pedine preziose e partire alla volta di Salerno. Attese novità intorno alle 12 direttamente dal club emiliano.