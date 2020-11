“Proveremo a prenderci il primato sul campo”. Fabrizio Castori presenta Spal-Salernitana. Nella conferenza stampa prepartita, il tecnico di Tolentino ammette che l’anticipo di domani sarà la sfida di cartello oltre che un test probante per la squadra granata. “Affronteremo una squadra molto forte che viene dalla serie A e ha voglia di ritornarci – ha spiegato Castori -. La squadra sta bene, abbiamo delle defezioni come quella di Lopez, ma abbiamo rifiatato dopo il primo tour de force. Sarà un banco di prova allettante contro una delle squadre maggiormente attrezzate in un campionato molto equilibrato”.

Castori ritorna anche sulla partita fantasma con la Reggiana. “C’è un regolamento firmato dalle società, non sta a me dire se è giusto giocare o non giocare. Serve interrogarsi se il regolamento è stato fatto nel modo giusto. Noi abbiamo fatto il nostro dovere: ci siamo presentati allo stadio e non vedo perché avremmo dovuto fare diversamente”. Il tecnico granata prova a studiare i rimedi. “Una soluzione sarebbe togliere il limite dei 18 over in lista, perché così si può avere una scelta più ampia e contrastare questi contrattempi”.