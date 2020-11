Il Covid-19 ferma Pisa-Ascoli. Ieri la Lega B ha decretato il rinvio a data da destinarsi della sfida. In casa Ascoli, dopo i 9 calciatori risultati positivi al Coronavirus (più tre membri dello staff tecnico tra cui mister Valerio Bertotto), la società bianconera ha deciso di giocare così il proprio jolly e non scendere in campo domani a Pisa.

