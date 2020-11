Una sconfitta che brucia. Spal-Salernitana 2-0 vale il primo ko in campionato per la squadra di Fabrizio Castori. Al Mazza, i campani mancano l’assalto al primo posto, puniti dalla maggiore qualità degli estensi. La Spal infatti indirizza il match nel primo tempo grazie ai gol di Valoti e Di Francesco lasciando ai granata solo i rimpianti.

Castori conferma le indiscrezioni della vigilia e conferma il 4-4-2. A tradire il tecnico di Tolentino è l’approccio dei granata, mai in partita. Al 6’ la Spal è già in vantaggio: Valoti sfrutta un corner e fa secco Belec. Gli estensi sfruttano il momento e creano più pericoli: un cross di Dickmann colpisce la parte alta della traversa (9’), mentre tre minuti dopo la mischia in area porta Sala ad impegnare Belec. La Salernitana si scuote ma Kupisz (20’) e Cicerelli (23’) sprecano la possibilità del pari. Resteranno gli unici squilli del primo tempo granata. La Spal infatti domina e, dopo le conclusioni imprecise di Sebastiano Esposito, trovano il raddoppio con una magia di Di Francesco dal limite (41′).

Nell’intervallo Castori lancia Dziczek al posto di Di Tacchio e vara il 3-5-2. L’occasione per riaprire la partita capita sui piedi di Schiavone che però calcia a lato (52’). Ghiotta la chance che invece spreca Djuric (63’), liberato da un contrasto tra Kupisz e Missiroli. Sfortunato il bosniaco quando, su cross teso di Cicerelli, il colpo di testa dell’ariete sfiora il palo alla sinistra di Berisha (70’). L’assedio finale non partorisce pericoli per Berisha, con la Salernitana che incassa così il primo ko in campionato.

SPAL (3-4-2-1): Berisha; Tomovic, Vicari, Ranieri; Dickmann, Missiroli (30’ st Murgia), Sa. Esposito, Sala; Valoti (43’ st D’Alessandro), Di Francesco (19’ st Brignola); Se. Esposito (30’ st Moro).

In panchina: Thiam, Galeotti, Salamon, Sernicola, Okoli, Spaltro, Seck, Jankovic. Allenatore: Marino.

SALERNITANA (4-4-2): Belec; Casasola, Aya, Gyomber, Veseli (42’ st Baraye); Kupisz (42’ st Antonucci), Schiavone (15’ st Capezzi), Di Tacchio (1’ st Dziczek), Cicerelli (36’ st Giannetti); Tutino, Djuric.

In panchina: Adamonis, Mantovani, Karo, Iannoni, Bogdan, Barone. Allenatore: Castori.

Arbitro: Pezzuto di Lecce. (Assistenti: Zingarelli-Annaloro. Quarto uomo: Amabile).

Reti: 6’ pt Valoti (Sp), 41′ pt Di Francesco (Sp).

Note. Partita disputata a porte chiuse. Ammoniti: Di Tacchio (Sa), Dickmann (Sp), Dziczek (Sa), Aya (Sa), Missiroli (Sp), Tomovic (Sp), Giannetti (Sa), Tutino (Sa), Ranieri (Sp), Casasola (Sa). Angoli: 6-3. Recupero: 2’ pt, 5’ st.