Vincere per prendersi la vetta. Spal-Salernitana è il primo banco di prova importante per la compagine granata. Questa sera a Ferrara, la squadra di Fabrizio Castori vuole salire in vetta dopo il 3-0 a tavolino non comminato dal Giudice Sportivo per la partita fantasma con la Reggiana.

Al Mazza, i granata scenderanno in campo con il vestito migliore. Sarà 4-4-2 con una sola novità di formazione: out Lopez, a sinistra ci sarà la riconferma di Veseli. Poi, davanti a Belec, Aya e Gyomber comporranno il pacchetto centrale con Casasola sulla destra. Schiavone farà coppia con Di Tacchio in mediana, con Cicerelli e Kupisz esterni alti. In attacco le garanzie sono Gennaro Tutino e Milan Djuric.

La Spal, forte delle due vittorie consecutive, deve fare i conti con la solita emergenza in attacco, acuita dall’indisponibilità di Castro. Al posto dell’argentino ci sarà Valoti sulla trequarti, pronto ad imbeccare il tandem Sebastiano Esposito-Di Francesco.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SPAL (3-4-1-2): Berisha; Salamon, Vicari, Tomovic; Dickmann, Murgia, Sa. Esposito, Sala; Valoti; Se. Esposito, Di Francesco.

SALERNITANA (4-4-2): Belec; Casasola, Aya, Gyomber, Veseli; Kupisz, Schiavone, Di Tacchio, Cicerelli; Tutino, Djuric.