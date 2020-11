Rischia di ingigantirsi con possibili conseguenze sportive e non solo la questione tamponi in casa Lazio. Dopo la querelle sulle positività di Immobile, Strakosha e Leiva, trovati positivi ai tamponi molecolari del Campus Biomedico e negativi a quelli del laboratorio di Avellino, bloccati dall’Asl e costretti a saltare la sfida con la Juventus in programma quest’oggi, nella serata di ieri c’è stato un blitz della polizia giudiziaria inviati dalla Procura della Repubblica di Avellino. Visite sia nel centro sportivo biancoceleste di Formello e nel laboratorio di analisi di Avellino, lo stesso scelto dalla Salernitana per la gestione dei tamponi, per acquisire documenti e referti. In caso di irregolarità nella gestione del protocollo, la Lazio rischierebbe da una semplice ammenda all’esclusione dal campionato

Correlati