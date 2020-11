Il Giudice Sportivo ha sciolto le riserve. Il caso Salernitana-Reggiana si chiude con il 3-0 a tavolino in favore dei granata. Non comminata la penalizzazione di un punto agli emiliani. La Salernitana sale così al secondo posto in classifica, raggiungendo il Chievo a quota 14 punti.

