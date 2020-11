Prosegue senza sosta la campagna informativa sull’epatite C, curata dalla professoressa Tina Muscio, referente EpaC per la prevenzione dell’epatite in Campania, e dallo specialista infettivologo Vincenzo Iovinella.

Dopo l’appuntamento del 10 giugno scorso, un’altra importante iniziativa è stata già programmata per mercoledì 2 dicembre, al fine d’informare la popolazione su questa patologia infettiva causata dal virus HCV. A circa sei mesi di distanza, infatti, sempre sui canali social di Elycom Tv, la professoressa Muscio e il dottor Iovinella parleranno delle possibilità di trasmissione dell’epatite C e dell’evoluzione del contagio nel corso degli anni. Grazie anche al contributo in regia di Salvatore Di Marino, andrà in onda alle ore 19:30 sulla pagina Elycom Tv, la diretta del convegno online organizzato dall’associazione Onlus “EpaC” e dal club epatologi ospedalieri. Sulla scia degli appuntamenti precedenti, l’obiettivo di questa iniziativa sarà ancora una volta quello d’informare giovani e adulti sulle modalità di contagio dell’epatite C, con particolare riferimento a tatuaggi, piercing e trattamenti estetici. Diversi spunti scientifici, partendo dall’epidemiologia della malattia fino a diagnosi e terapia, per fornire un quadro chiaro a tutti coloro che prenderanno parte all’evento.

Di seguito, ecco la locandina completa dell’evento in programma per il 2 dicembre 2020, alle ore 19:30: