Fabrizio Castori alza l’asticella della sua Salernitana. Il tecnico di Tolentino è intervenuto ai microfoni di Sportitalia, parlando del momento della squadra granata e della prossima sfida con la Cremonese. “Sarebbe bello salire in vetta ma non sarà una passeggiata battere la Cremonese. E’ una squadra forte con una classifica che non rispecchia il loro valore. Siamo solo all’inizio, per noi sarà una partita difficilissima”.

Castori ha poi sottolineato il momento della squadra granata e il sogno serie A. “Noi abbiamo fiducia, siamo convinti di essere una buona squadra. Faremo il possibile e l’impossibile, non ci tireremo indietro. Mai dire mai, sognare non è reato, credere nei sogni aiuta a vivere”. L’allenatore granata ha svelato poi il suo rapporto con il co-patron Claudio Lotito. “Mi trovo benissimo col presidente perché è uno schietto, diretto, non ti manda a dire le cose. Ho trovato una Salernitana molto cambiata, una società più organizzata, con più strutture, tra le elite per la serie B”.

Tra gli uomini più attesi domani c’è Gennaro Tutino, capocannoniere della selezione granata. “E’ partito bene, è un ragazzo che ha i colpi e margini di crescita notevoli. Mi aspetto tanto da lui perché ha nel dna di poter diventare un grande calciatore”.