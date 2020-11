La Salernitana batte 2-1 la Cremonese in rimonta all’Arechi e aggancia al primo posto in classifica l’Empoli. Una gara di sofferenza per i granata di Fabrizio Castori, che dopo essere andati subito sotto sono poi riusciti a portare a casa i tre punti.

Pronti via e gli ospiti si portano subito in vantaggio: a segno Valzania, che scarica di destro la sfera alle spalle di Belec. Il portiere granata, che sarà uno dei migliori in campo della sfida, tiene a galla l’ippocampo evitando il raddoppio dei grigiorossi guidati da Bisoli. La Salernitana comunque reagisce e poco prima della mezz’ora trova il pari con Djuric, che di testa fa l’1-1 su assist di Tutino. Il gol della vittoria è siglato da Kupisz a metà del secondo tempo: bellissima azione di Cicerelli, che serve a Lopez, il quale pesca a centro area il polacco che insacca.