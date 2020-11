Il primato conquistato ieri sera grazie al successo in rimonta contro la Cremonese, non ha fatto cambiare l’umore degli ultras della Salernitana. Questo pomeriggio, infatti, dinanzi al settore Tribuna dell’Arechi, è apparso uno striscione a firma Direttivo Salerno, contro il presidente Claudio Lotito e la multiproprietà.

“Per far sì che questo primato diventi realtà, via Lotito e la multiproprietà da questa città“, hanno scritto gli ultras dell’ippocampo, ribadendo la propria contestazione verso il copatron di Lazio e Salernitana.