L’appuntamento è per giovedì 3 dicembre alle ore 18 quando sarà presentato “Decisamente, forse”, il romanzo d’esordio dell’autore pugliese Marco Angelillo pubblicato dalla casa editrice salernitana Saggese Editori.

La presentazione, rigorosamente in modalità online, sarà trasmessa sulla pagina Facebook “Saggese Editori” e sarà moderata dall’autrice Viviana Guarini già curatrice della prefazione del libro.

Laureato in Psicologia Clinica e iscritto all’albo degli Psicologi della Puglia, Angelillo è anche autore di un blog, “Psychondesk – La psiche tra scienza e cultura” dove coniuga la passione per la psicologia a quella per la scrittura. Ed è da quest’unione che nasce anche il suo romanzo “Decisamente, forse” il cui protagonista è Charlie, un ragazzo pugliese alla costante ricerca di un suo posto nel mondo che però non riesce a trovare per la sua incapacità di decidere.

La diretta sarà quindi trasmessa attraverso la pagina Facebook per ottemperare alle normative vigenti per contrastare l’epidemia da Covid-19.

«Non è stato facile adattarsi ai tempi che corrono, ma è giusto continuare a lavorare e a sognare, auspicando che questo brutto e travagliato periodo finisca presto – dichiara l’editore Francesco Maria Saggese – Marco è un ragazzo brillante e sono sicuro che questa pubblicazione, accompagnata dalla sua dedizione al lavoro, e alla voglia di sognare, sarà il primo passo di un lungo e meraviglioso percorso».

Durante la presentazione, quindi, si dialogherà con l’autore che racconterà il suo romanzo.

«È davvero difficile per me descrivere in poche parole ciò che sto provando – commenta l’autore Angelillo – Dire gioia sarebbe riduttivo, è un piccolo sogno nel cassetto che conservavo da tanto. Finalmente quel cassetto è stato aperto».

Dopo il successo del libro “Il teorema dell’unicità, lo strano caso di Cassandra Luciani” dell’autrice Clotilde Balzano, la casa editrice Saggese Editori è quindi pronta per una nuova uscita.