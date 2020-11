Nessun alibi. Fabrizio Castori è alle prese con una vera e propria emergenza in difesa a poco più di ventiquattro ore da Cosenza-Salernitana. Il trainer di Tolentino dovrà fare affidamento sui soli Casasola, Baraye, Gyomber, Mantovani e Bogdan, a causa delle defezioni di Karo, Aya, Veseli e Lopez. Il tecnico granata però non cerca attenuanti e carica col suo solito piglio la squadra. “Servirà la miglior Salernitana per battere un Cosenza molto pericoloso – le parole del trainer granata in conferenza stampa -. Domani sarà importante fare risultato al di là della classifica e delle defezioni. Non sono contento di queste assenze ma non mi piace piangere. Sono queste le opportunità in cui una squadra deve aprire il proprio ventaglio di scelte. Chi ha atteso deve mettere in campo la voglia, l’entusiasmo. La squadra sta bene di condizione, ha il morale alto. Sappiamo che è una partita difficile ma non ci faremo condizionare da una classifica che è relativa guardare quando si è alla nona giornata”.

Di fronte il Cosenza di Occhiuzzi, similare nel modo di giocare a quello della Salernitana di Castori. “Roberto allena una squadra molto pericolosa che ama giocare in verticale accendendo la velocità di Baez e Carretta. Uno stile che a me piace perchè il possesso palla non fa vincere le partite”.