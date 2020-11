Cosenza-Salernitana si apre non proprio con le notizie sperate dall’infermeria. Fabrizio Castori infatti dovrà rinunciare a ben quattro difensori per la sfida del San Vito-Marulla. Oltre alla positività di Karo, l’infermeria ha fermato anche Aya, Veseli e Lopez, facendo scattare l’allarme. Out anche Antonucci e Lombardi.

Di seguito la lista dei convocati:

PORTIERI: Adamonis, Belec, Micai;

DIFENSORI: Baraye, Bogdan, Casasola, Gyomber, Mantovani;

CENTROCAMPISTI: Capezzi, Di Tacchio, Dziczek, Iannoni, Kupisz, Schiavone;

ATTACCANTI: Anderson, Barone, Cicerelli, Djuric, Gondo, Giannetti, Tutino.