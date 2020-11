Vincere per ritornare al primo posto. Cosenza-Salernitana vale tantissimo per i granata. Per il posticipo, Castori fronteggia l’emergenza in difesa cambiando modulo. Il tecnico passa al 3-4-1-2, con Mantovani e Bogdan scudieri di Gyomber davanti a Belec. A centrocampo c’è Dziczek con Di Tacchio mentre sulle fasce spazio a Casasola e Kupisz. Sulla trequarti non c’è Cicerelli ma Andrè Anderson, con Djuric e Tutino tandem d’attacco.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

COSENZA (3-4-1-2): Falcone; Tiritiello, Idda, Legittimo; Bittante, Bruccini, Sciaudone, Vera; Bahlouli; Bàez, Carretta.

SALERNITANA (3-4-1-2): Belec; Gyombér, Bogdan, Mantovani; Casasola, Dziczek, Di Tacchio, Kupisz; Anderson; Tutino, Djuric.