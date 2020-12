Un gol di Gennaro Tutino, attesissimo ex di turno, regala ai granata il successo al San Vito-Marulla ed il primato solitario in cadetteria. L’attaccante napoletano, imbeccato alla perfezione dal brasiliano Andrè Anderson, dopo aver superato l’estremo difensore rossoblu ha depositato in rete il gol da tre punti.

Una gara che ha visto prevalere gli uomini di Fabrizio Castori, protagonisti di una prestazione d’orgoglio e grinta. Tuttavia, anche la squadra di Occhiuzzi ha avuto qualche chance per raddrizzare il match, sciupando in più occasioni delle buone opportunità per il pareggio. Al minuto 75′, è andato in scena un pasticcio che probabilmente farà discutere: il Cosenza, infatti, è rimasto in dieci uomini per doppio giallo comminato a Ba, dopo aver giocato per sessanta secondi addirittura in dodici, per l’ingresso del calciatore rossoblu senza autorizzazione da parte di arbitro e quarto uomo. Veementi le proteste della panchina silana dopo l’inferiorità numerica. La Salernitana, comunque, si gode il temporaneo primato, a +2 sulle seconde della classe Lecce ed Empoli.