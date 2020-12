Un gol di Bogdan a quattro minuti dal termine lancia sempre più la Salernitana. I granata di Fabrizio Castori battono di misura il Cittadella nella decima giornata del campionato di serie B e si portano a quota 23 punti in classifica. Una Salernitana che ha saputo soffrire quando i veneti sono andati vicino alla rete con Gargiulo, che si è fatto ipnotizzare da un attento Belec. Ma ci ha pensato poi Bogdan all’85’ a cambiare il corso della gara: sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Cicerelli, il centrale croato ex Livorno di testa ha beffato Maniero per l’1-0 definitivo.

Prima del match contro i granata del Veneto allenati da Venturato, al team dell’ippocampo era arrivata la notizia sulla conferma della vittoria di Cosenza. Nei giorni scorsi, infatti, il giudice sportivo aveva dichiarato il successo dei granata sub iudice, visto il ricorso dei silani; ieri mattina, però, l’avvocato Emilio Battaglia ha giudicato inammissibile tale ricorso ed ha assegnato i tre punti alla Salernitana, che oggi dunque guida la classifica cadetta.