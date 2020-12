Preservare la vetta. Brescia-Salernitana è un test probante per la capolista della serie B. Al Rigamonti la squadra granata vuole continuare il suo percorso in cima alla classifica contro una delle delusioni di questo avvio di campionato. La squadra granata, partita questa mattina alla volta di Brescia, ha sostenuto nel ritiro lombardo la sua seduta di rifinitura. Tra i convocati è rientrato Walter Lopez. Nulla da fare invece per Schiavone, Veseli e Lombardi ancora alle prese con i rispettivi acciacchi fisici.

Al termine della seduta di rifinitura di questo pomeriggio il mister Fabrizio Castori ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Brescia e Salernitana.

PORTIERI: Adamonis, Belec, Guerrieri;

DIFENSORI: Aya, Baraye, Bogdan, Casasola, Gyomber, Lopez, Mantovani;

CENTROCAMPISTI: Capezzi, Di Tacchio, Dziczek, Iannoni, Kupisz;

ATTACCANTI: Anderson, Antonucci, Barone, Cicerelli, Djuric, Giannetti, Gondo, Tutino